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Микрофон в студии радио Sputnik, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Рожанковский: "Северный поток — 2" важнее для Европы, чем для России

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Трансатлантические поставки газа для Европы нерентабельны, поэтому для нее так важно сотрудничество с Россией, заявил экономист Владимир Рожанковский.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что в конечном итоге проект "Северный поток — 2" в большей степени необходим Европе, нежели России.

"Проект не подлежит обсуждению, он нужен для Европы даже в большей степени, чем для России. Европа хочет больше гарантий. Вот Меркель постоянно говорит о диверсификации, но смысл в том, чтобы повысить гарантии поставок. Если в каком-то направлении есть риски, то, соответственно, это направление нужно диверсифицировать. По сути, "Северный поток — 2" — это проект Меркель", — отметил экономист.

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




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