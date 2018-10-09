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Александр Мертен, президент Росатом - международная сеть
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Мертен: АЭС в Узбекистане будет производить 20% энергии в стране

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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (18)
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Строящаяся атомная электростанция в Узбекистане обеспечит 20% потребляемой в стране энергии, рассказал Sputnik Узбекистан президент компании "Росатом – международная сеть" Александр Мертен.

Первая в республике атомная станция будет построена в Навоийской области, соответствующее соглашение между Узбекистаном и Россией было подписано 7 сентября этого года в рамках заседания межправительственной комиссии в Москве.

"Мы надеемся, что в рамках этого проекта будут построены новые генерирующие мощности, которые помогут диверсифицировать энергобаланс Республики Узбекистан, высвободить углеводороды. До 20% энергобаланса страны будет обеспечиваться атомной генерацией", — подчеркнул Мертен в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев 3 октября провел совещание, посвященное глубокому анализу состояния дел в электроэнергетике
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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По его словам, АЭС в Узбекистане будет двухблочной, а на реализацию проекта закладывается от 8 до 10 лет.

В Ташкенте 9-11 октября проходит совместный семинар российской госкорпорации "Росатом", миссии международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), а также агентства "Узатом" и Академии наук Узбекистана.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (18)
Теги:
АЭС, Атомная энергетика, Россия, Росатом, Навоийская область, Узбекистан



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