Мертен: АЭС в Узбекистане будет производить 20% энергии в стране

Первая в республике атомная станция будет построена в Навоийской области, соответствующее соглашение между Узбекистаном и Россией было подписано 7 сентября этого года в рамках заседания межправительственной комиссии в Москве.

"Мы надеемся, что в рамках этого проекта будут построены новые генерирующие мощности, которые помогут диверсифицировать энергобаланс Республики Узбекистан, высвободить углеводороды. До 20% энергобаланса страны будет обеспечиваться атомной генерацией", — подчеркнул Мертен в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По его словам, АЭС в Узбекистане будет двухблочной, а на реализацию проекта закладывается от 8 до 10 лет.

В Ташкенте 9-11 октября проходит совместный семинар российской госкорпорации "Росатом", миссии международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), а также агентства "Узатом" и Академии наук Узбекистана.