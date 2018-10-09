Садыков: будущая АЭС в Узбекистане выдержит землетрясение в 9 баллов

Заместитель директора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхом Садыков в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, как выбиралось место под строительство атомной станции, каким требованиям оно должно отвечать и насколько безопасным будет ядерный объект.

По словам ученого, работа по будущему атомному проекту началась еще в конце прошлого года и подписанное 7 сентября в Москве двусторонне соглашение, по сути, только начало большого и сложного пути по его реализации.

Первоочередной задачей для столь сложного строительства было выбрать место. Садыков рассказал, что еще в 1980-е годы были изыскания и уже тогда специалисты отобрали порядка 70 потенциальных площадок под строительство атомной электростанции. Сейчас из тех наработок были отобраны сначала десять районов, а затем из них по совокупности ряда параметров выбирался один.

"В итоге мы остановились на территории около озера Тудакуль, на границе Бухарской и Навоийской областей. Это место отвечает всем необходимым для возведения АЭС параметрам: наличие источников технической и питьевой воды, близость жилой инфраструктуры, максимально близкое расстояние до высоковольтных линий электропередачи и удобные железнодорожные и автомобильные магистрали", — пояснил эксперт.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. В Узбекистане показали проект будущей АЭС

Все эти условия на выбранном участке соблюдены. Что касается безопасности, то, по словам физика, район будущей АЭС находится в восьмибалльной сейсмической зоне, в то время как реакторы нового поколения способны выдержать подземные толчки силой до 9 баллов по шкале Рихтера.

"Такие реакторы ставят на станциях даже в девятибалльных сейсмозонах, поэтому у нас есть в этом смысле запас. Выбранная нами площадка отвечает всем требованиям, которые предъявила нам госкорпорация "Росатом", — подчеркнул Ильхом Садыков.

Говоря об энергетической и экономической целесообразности проекта, представитель Академии наук Узбекистана отметил сразу несколько важных преимуществ, которые даст республике этот проект.

Помимо первостепенных и очевидных в виде дешевой электроэнергии, он также назвал экономические и гуманитарные выгоды.

"От реализации столь масштабного проекта выиграют и предприятия Узбекистана, так как на возведение станции будут так или иначе работать все остальные отрасли страны. Строительство АЭС повысит и уровень образования в стране, так как потребуются новые высококлассные специалисты для обслуживания этого объекта", — заключил он.

В Ташкенте 9-11 октября проходит совместный семинар госкорпорации "Росатом" и миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ). В рамках этого мероприятия был представлен предварительный макет будущей станции. Первый атомный объект в республике планируется построить за 8-10 лет. Атомная станция суммарной мощностью 2,4 ГВт способна на 20% удовлетворить потребности Узбекистана в электроэнергии.