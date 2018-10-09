Садыков: будущая АЭС в Узбекистане выдержит землетрясение в 9 баллов

По словам ученого, работа по будущему атомному проекту началась еще в конце прошлого года и подписанное 7 сентября в Москве двусторонне соглашение, по сути, только начало большого и сложного пути по его реализации.
"В итоге мы остановились на территории около озера Тудакуль, на границе Бухарской и Навоийской областей. Это место отвечает всем необходимым для возведения АЭС параметрам: наличие источников технической и питьевой воды, близость жилой инфраструктуры, максимально близкое расстояние до высоковольтных линий электропередачи и удобные железнодорожные и автомобильные магистрали", — пояснил эксперт.
"Такие реакторы ставят на станциях даже в девятибалльных сейсмозонах, поэтому у нас есть в этом смысле запас. Выбранная нами площадка отвечает всем требованиям, которые предъявила нам госкорпорация "Росатом", — подчеркнул Ильхом Садыков.
Говоря об энергетической и экономической целесообразности проекта, представитель Академии наук Узбекистана отметил сразу несколько важных преимуществ, которые даст республике этот проект.
Помимо первостепенных и очевидных в виде дешевой электроэнергии, он также назвал экономические и гуманитарные выгоды.
"От реализации столь масштабного проекта выиграют и предприятия Узбекистана, так как на возведение станции будут так или иначе работать все остальные отрасли страны. Строительство АЭС повысит и уровень образования в стране, так как потребуются новые высококлассные специалисты для обслуживания этого объекта", — заключил он.