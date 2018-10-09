Тюрденев: строительство АЭС – новый виток в отношениях Узбекистана и РФ

Начало строительства Россией АЭС в Узбекистане – это новый виток в отношениях двух стран, рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной станции было подписано в начале сентября в рамках заседания узбекско-российско межправительственной комиссии в Москве.

"Узбекско-российское сотрудничество в области мирного атома переходит в практическую плоскость", — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Как рассказал посол, атомная отрасль способна выступить и локомотивом для целого ряда отраслей экономики – машиностроения и металлургии.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Садыков рассказал, как выбиралось место для будущей АЭС в Узбекистане

"Мы готовы делиться нашими технологиями", — заявил Тюрденев.

По его словам, на сегодняшний день российская корпорация "Росатом" обладает высокотехнологичными реакторами поколения "3+" и реализует множество проектов за пределами России.

В Ташкенте 9-11 октября проходит совместный семинар российской госкорпорации "Росатом", миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), а также агентства "Узатом" и Академии наук Узбекистана.