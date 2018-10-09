Тюрденев: строительство АЭС – новый виток в отношениях Узбекистана и РФ

"Узбекско-российское сотрудничество в области мирного атома переходит в практическую плоскость", — подчеркнул глава российской дипмиссии.
Как рассказал посол, атомная отрасль способна выступить и локомотивом для целого ряда отраслей экономики – машиностроения и металлургии.
По его словам, на сегодняшний день российская корпорация "Росатом" обладает высокотехнологичными реакторами поколения "3+" и реализует множество проектов за пределами России.
В Ташкенте 9-11 октября проходит совместный семинар российской госкорпорации "Росатом", миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), а также агентства "Узатом" и Академии наук Узбекистана.