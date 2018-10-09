Мирзамахмудов: для АЭС в Узбекистане выбрали лучшие технологии

"Выбранные нами технологии обеспечивают надежность, безопасность, экологичность и отвечают современным требованиям", — подчеркнул руководитель "Узатома" в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
"Были приняты во внимание и рекомендации МАГАТЭ по постфукусимским событияя. Кроме того, на сегодняшний день реакторы и АЭС поколения 3+ имеются только у России", — пояснил чиновник.
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС =>>
Читать далее: https://ru.sputniknews-uz.com/search/
В Ташкенте 9-11 октября проходит совместный семинар российской госкорпорации Росатом, миссии международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), а так же агентства Узатом и Академии наук Узбекистана.