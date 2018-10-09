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Журабек Мирзамахмудов, генеральный директор Агенства по развитию атомной энергетики Узатом
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Мирзамахмудов: для АЭС в Узбекистане выбрали лучшие технологии

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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (22)
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Для АЭС в Узбекистане выбраны лучшие технологии, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров "Узатом" Журабек Мирзамахмудов.

Первую в республике атомную электростанцию суммарной мощностью 2,4 ГВт возведут в Навоийский области недалеко от озера Тудакуль.

"Выбранные нами технологии обеспечивают надежность, безопасность, экологичность и отвечают современным требованиям", — подчеркнул руководитель "Узатома" в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Проект АЭС в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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При планировании проекта был тщательно изучен международный опыт, а подрядчика выбирали на основе трех факторов – технологичности проекта, стоимости работ и безопасность работ.

"Были приняты во внимание и рекомендации МАГАТЭ по постфукусимским событияя. Кроме того, на сегодняшний день реакторы и АЭС поколения 3+ имеются только у России", — пояснил чиновник.

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В Ташкенте 9-11 октября проходит совместный семинар российской госкорпорации Росатом, миссии международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), а так же агентства Узатом и Академии наук Узбекистана.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (22)



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