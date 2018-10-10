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Дмитрий Полетаев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Полетаева

Полетаев рассказал, по каким вопросам мигрантам можно обращаться в МОМ

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Директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев объяснил, как Международная организация по миграции помогает в России выходцам из Средней Азии.

Иностранные рабочие у хостела
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Международная организация по миграции поможет узбекистанцам в РФ и Европе

По словам эксперта, МОМ поддерживает НПО, которые занимаются прямой помощью мигрантам. Он уточнил, что существуют горячие линии для мигрантов, на которые можно позвонить и узнать ответы на интересующие вопросы. Например, как правильно заключить договор, защититься от обмана, проверить работодателя или какие документы взять, чтобы выехать из страны.

"Мама с ребенком может спросить: "Я поеду в Россию, что мне нужно взять из документов для ребенка?". Мигранты иногда не знают, что нужно иметь при себе медицинскую карту", - отметил Полетаев в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Мигранты, Россия



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