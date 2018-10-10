Четий: форум выпускников укрепит сотрудничество вузов на пространстве СНГ

Президент Всемирной ассоциации выпускников вузов Владимир Четий рассказал о форуме выпускников советских и российских вузов государств-участников СНГ.

Четий о форуме выпускников советских и российских вузов государств-участников СНГ /

Мероприятие состоится в Москве 18-19 октября.

"Цель форума – обмен информацией, инновационными и образовательными программами, привлечение абитуриентов в российские вузы", - уточнил эксперт.

Он отметил, что правительство РФ выделяет 15 тысяч стипендий на обучение иностранных граждан, более пяти тысяч стипендий получают студенты стран СНГ.

Фото из личного архива Гульнары Красновой Краснова о том, какие специальности выбирают узбекские студенты в РФ

Четий сообщил, что на форуме участники будут обсуждать, чем помочь ассоциациям выпускников и другим общественным организациям на пространстве СНГ, которые продвигают русский язык.

"Может быть, им нужны новые учебники или интерактивные программы, которые разрабатываются в вузах, все это мы готовы обсуждать", - объяснил Четий.

Планируется, что ассоциации Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали меморандум о создании консорциума.