Четий: форум выпускников укрепит сотрудничество вузов на пространстве СНГ

Мероприятие состоится в Москве 18-19 октября.
"Цель форума – обмен информацией, инновационными и образовательными программами, привлечение абитуриентов в российские вузы", - уточнил эксперт.
Он отметил, что правительство РФ выделяет 15 тысяч стипендий на обучение иностранных граждан, более пяти тысяч стипендий получают студенты стран СНГ.
Четий сообщил, что на форуме участники будут обсуждать, чем помочь ассоциациям выпускников и другим общественным организациям на пространстве СНГ, которые продвигают русский язык.
"Может быть, им нужны новые учебники или интерактивные программы, которые разрабатываются в вузах, все это мы готовы обсуждать", - объяснил Четий.
Планируется, что ассоциации Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали меморандум о создании консорциума.