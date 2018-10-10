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Политолог Андрей Грозин
Официальный сайт Института Стран СНГ

Грозин: южнокорейский бизнес давно и основательно закрепился в Узбекистане

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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин комментирует деловые отношения центральноазиатских республик с Южной Кореей.

В октябре в Душанбе проходит первый однодневный трехсторонний бизнес-форум с участием предпринимателей из Узбекистана, Таджикистана и Южной Кореи.

Из Узбекистана в таджикистанскую столицу прибыли более 170 бизнесменов, из Южной Кореи – 130.

Деловые отношения центральноазиатских республик с Южной Кореей для Sputnik Узбекистан комментирует глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Если посмотреть на историю южнокорейского бизнеса в Центральной Азии, то в том же Узбекистане это история успеха ряда компаний из этой страны. Они не только освоили известные всем отрасли – например, автомобилестроение – но и завоевали ведущие позиции в ряде других отраслей узбекистанской экономики. Среди них – различные сервисные проекты, масштабные поставки достаточно высокотехнологичной продукции. Здесь я имею в виду станкостроение, электронику и так далее", - сказал Грозин.

По его словам, южнокорейский бизнес очень силен в Узбекистане и по ряду параметров превосходит конкурентов, в том числе китайские компании.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Южная Корея, Душанбе, бизнес-форум, Политология



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