Зверев о том, чем опасен для здоровья отказ от вакцинации из-за религии

Директор ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев утверждает, что вакцинация продлевает человеку жизнь.

"Еще 50 лет назад инфекционные болезни были на первом месте по смертности. Когда появились прививки, удалось снизить эту высокую смертность. По подсчетам ученых, средняя продолжительность жизни в 20-м веке увеличились на 25 лет", - отмечает эксперт.

Врач приводит в пример православную церковь, которая считаем грехом отказ от лечения, "когда человек не следит за своим здоровьем".

По мнению Зверева, отказ от прививок по религиозным убеждениям говорит о низком уровне культуры в определенных слоях населения.