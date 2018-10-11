Зверев о том, чем опасен для здоровья отказ от вакцинации из-за религии

"Еще 50 лет назад инфекционные болезни были на первом месте по смертности. Когда появились прививки, удалось снизить эту высокую смертность. По подсчетам ученых, средняя продолжительность жизни в 20-м веке увеличились на 25 лет", - отмечает эксперт.
Врач приводит в пример православную церковь, которая считаем грехом отказ от лечения, "когда человек не следит за своим здоровьем".
По мнению Зверева, отказ от прививок по религиозным убеждениям говорит о низком уровне культуры в определенных слоях населения.