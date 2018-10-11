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Андрей Якимов сотрудник ПСП фонд
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Якимов: изменение законов в РФ вынуждает мигрантов становиться нелегалами

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Сложности административных норм для иностранцев в России комментирует эксперт по вопросам миграции Андрей Якимов.

До 94% трудовых мигрантов в России – уроженцы стран СНГ. На их положение постоянно влияют сложные административные нормы по постановке на учет, разрешению на работу и так далее, а также меняющиеся законы.

Ситуацию для Sputnik Таджикистан комментирует эксперт по вопросам миграции Андрей Якимов.

"Наши международные нормы в миграционном законодательстве регламентированы недостаточно. Сам термин "трудящийся мигрант" в законодательстве отсутствует. У нас есть иностранный работник, иностранный учащийся, но сами термины "трудящийся мигрант" и "члены семьи трудящегося мигранта", принятые в международном законодательстве, не представлены. Единственное исключение – конвенция СНГ, которая, в общем, имеет не очень большого значения", - говорит эксперт.

По его словам, реформирование законодательства создает ненужные сложности для иностранцев, работающих в России, и заставляет их уходить на нелегальное положение, "в тень".

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
закон, Россия, Миграция



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