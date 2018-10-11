Черняев: хотим перенести на ЦА накопленный в России опыт лечения онкологии

Профессор, вице-президент Ассоциации медицинских физиков России, зав. кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Черняев рассказал, как спасти жителей Центральной Азии от онкологии.

На первом Центральноазиатском конгрессе онкологов стран ЦА, России, Германии и Грузии, который прошел в Ташкенте 5-7 октября, специалисты из разных стран обсудили, как можно улучшить лечение и диагностику рака.

"Тот опыт, который накоплен в России мы хотим перенести на Центральную Азию. Пока наш основной объект - Узбекистан. Мы хотим включить в эту деятельность филиал Московского государственного университета", - заявил Черняев.

Он подчеркнул, что в Узбекистане сейчас активно идет закупка оборудования, необходимого для лечения онкологии по современным методикам.