Черняев: хотим перенести на ЦА накопленный в России опыт лечения онкологии

На первом Центральноазиатском конгрессе онкологов стран ЦА, России, Германии и Грузии, который прошел в Ташкенте 5-7 октября, специалисты из разных стран обсудили, как можно улучшить лечение и диагностику рака.
"Тот опыт, который накоплен в России мы хотим перенести на Центральную Азию. Пока наш основной объект - Узбекистан. Мы хотим включить в эту деятельность филиал Московского государственного университета", - заявил Черняев.
Он подчеркнул, что в Узбекистане сейчас активно идет закупка оборудования, необходимого для лечения онкологии по современным методикам.