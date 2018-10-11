Лукьянов: Узбекистану нужно проявить равнововлеченность в региональные проекты

Преподаватель Высшей школы экономики Григорий Лукьянов рассказал, какие сдерживающие инвесторов факторы еще сохранились в Узбекистане и что необходимо республике для повышения своей привлекательности.

По мнению эксперта, и арабские страны, и Китай, и даже Европа все пристальнее приглядываются к Узбекистану в качестве потенциального инвестиционного партнера. Но при существенных позитивных тенденциях еще остаются определенные риски.

"Существуют и старые, и новые риски, которые пока не дают предпринимателям уверенности в том, что их вложения в республику оправдаются. В этих условиях Шавкату Мирзиёеву предстоит продемонстрировать прежнюю равноудаленность, а также равновключенность в региональные процессы", — подчеркнул эксперт.

Sputnik / Алексей Панов Какие страны инвестируют в узбекскую экономику и в чем видят риски

Лукьянов добавил, что начать стоит с улучшения имиджа страны в глазах простых обывателей, в том числе иностранных туристов. Именно по их впечатлениям от страны будут затем судить и потенциальные бизнес-партнеры республики.

"Гости должны на собственном опыте убедиться, что это интересная, доступная, а главное, безопасная страна для иностранцев, которая имеет свои уникальные особенности", — заключил он.

Подробный комментарий эксперта об инвестиционном потенциале республики слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.