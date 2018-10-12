Лихачева: проблема воды - системообразующая для всего СНГ

В эфире Sputnik Казахстан эксперт рассказала о первоначальном корне конфликта между Таджикистаном и Узбекистаном в ракурсе водопользования.
"Таджикистан находится высоко в горах, он контролирует сток, но ему нужна вода для производства энергии. Узбекистан расположен ниже по течению - ему вода нужна прежде всего для сельского хозяйства. Это первоначальный корень конфликта между Таджикистаном и Узбекистаном", - отметила Лихачева.
Анастасия Лихачева заявила, что проблема использования водных ресурсов в регионах СНГ и Центральной Азии давно переросла в политическую плоскость.
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