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Анастасия Лихачева, архивное фото
© Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Лихачева: проблема воды - системообразующая для всего СНГ

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Во времена СССР нехватка энергии компенсировалась за счет других регионов, после приобретения государствами независимости водный вопрос стал остро политическим, подчеркнула замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИИ ВШЭ Анастасия Лихачева.

В эфире Sputnik Казахстан эксперт рассказала о первоначальном корне конфликта между Таджикистаном и Узбекистаном в ракурсе водопользования.

"Таджикистан находится высоко в горах, он контролирует сток, но ему нужна вода для производства энергии. Узбекистан расположен ниже по течению - ему вода нужна прежде всего для сельского хозяйства. Это первоначальный корень конфликта между Таджикистаном и Узбекистаном", - отметила Лихачева.

Анастасия Лихачева заявила, что проблема использования водных ресурсов в регионах СНГ и Центральной Азии давно переросла в политическую плоскость.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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