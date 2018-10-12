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Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
© Sputnik / Нина Зотина

Лебедев рассказал об угрозах, стоящих сегодня перед странами СНГ

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Тема:
Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ в Ташкенте (7)
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Председатель исполкома Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев, выступая на 75-м заседании глав Минобороны СНГ, подчеркнул, что перед Советом военных ведомств сегодня стоит непростая задача.

По словам Лебедева, важность подобной структуры объясняется текущими вызовами и угрозами, существующими в мире. Неслучайно на прошедшем в конце сентября саммите глав государств СНГ семь из 16 вопросов повестки касались безопасности.

"Сегодня вызывает опасение наращивание группировки НАТО у западных границ Содружества, кроме того, несмотря на прилагаемые усилия в Сирии и Ираке по борьбе с терроризмом, ситуация там остается сложной, а боевики, воевавшие в рядах ИГ, перемещаются к южным границам Содружества и возвращаются в страны исхода для проведения подрывной деятельности. В этих условиях альтернативы военному сотрудничеству нет", — подчеркнул Лебедев.

В Ташкенте 12 октября прошло очередное заседание Совета министров обороны стран СНГ. Участники форума обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах региональной безопасности и противодействия терроризму.

Комментарий председателя исполкома СНГ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ в Ташкенте (7)
Теги:
Терроризм, безопасность, Сергей Лебедев, СНГ, Узбекистан



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