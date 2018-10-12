Лебедев рассказал об угрозах, стоящих сегодня перед странами СНГ

"Сегодня вызывает опасение наращивание группировки НАТО у западных границ Содружества, кроме того, несмотря на прилагаемые усилия в Сирии и Ираке по борьбе с терроризмом, ситуация там остается сложной, а боевики, воевавшие в рядах ИГ, перемещаются к южным границам Содружества и возвращаются в страны исхода для проведения подрывной деятельности. В этих условиях альтернативы военному сотрудничеству нет", — подчеркнул Лебедев.
В Ташкенте 12 октября прошло очередное заседание Совета министров обороны стран СНГ. Участники форума обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах региональной безопасности и противодействия терроризму.
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