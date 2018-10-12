Гаспарян: процесс Кирилла Вышинского – это откровенный беспредел

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский уже 150 дней находится под арестом на Украине. Его обвиняют в госизмене – поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Ситуацию для Sputnik Узбекистан прокомментировал политолог, писатель, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

"Кирилл – мой друг. И если даже это за скобки вынести, возмущение должно быть как у любого нормального человека. Это возмущение грубейшими фальсификациями в уголовном деле и планомерными издевательствами над человеком, потому что Кирилла даже не доставили в суд, когда рассматривался вопрос о законности его ареста. Просто за него все решили. Якобы службы безопасности Украины все сделали правильно. Разве это суд? Разве соблюдаются элементарное право? Это откровенный беспредел", - сказал Гаспарян.

Также политолог назвал ситуацию "постыдным судилищем".

Утром в пятницу у здания МИА "Россия сегодня" в Москве на Зубовском бульваре состоялась акция солидарности с Кириллом Вышинским. Поддержать его вышли десятки человек.