Ямбург: главное в образовании не учебник, а учитель

Узбекистан возвращается на 11-летнюю систему школьного образования, а также пересматривает методическую работу. Особое внимание уделено учебникам. Заслуженный учитель РФ, директор московской школы №109 Евгений Ямбург рассказал, как отбирается учебная литература в России и каким должен быть идеальный учебник.

Узбекистан возвращается на 11-летнюю систему школьного образования, а также пересматривает методическую работу. Особое внимание уделено учебникам. Заслуженный учитель РФ, директор московской школы №109 Евгений Ямбург рассказал, как отбирается учебная литература в России и каким должен быть идеальный учебник.

По словам Ямбурга, в РФ давно перешли на конкурсную систему отбора авторов – книги проходят несколько стадий проверки. Учитывается не только корректность литературы по определенному предмету, но и стилистика текстов, подача материалов и психологический эффект.

"В образовании главное учитель, а не учебник. Именно педагог должен определять, в зависимости от класса, по какой программе учиться. Дети все разные, уровень знаний у них разный, да и учебные заведения различаются – от лицеев до коррекционных школ. Что касается гуманитарных предметов, например, литературы, то тут вообще лучше работать с текстами произведений", — пояснил эксперт.

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Он добавил, что к учебной литературе должен быть применен комплексный подход, исходя из научной, психологической и методической точки зрения.

Еще один немаловажный момент, по мнению Ямбурга, - цифровые технологии, которые в умелых руках могут существенно разнообразить обучение.

"В передовых школах все активнее внедряются так называемые перевернутые уроки, где ученикам дается задание найти информацию в интернете, на уроке проходит дискуссия, в которой учитель выступает в качестве модератора, контролируя достоверность фактов и ход обсуждения. Но это уже высший педагогический пилотаж", — заключил он.

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