Дашкин рассказал, о чем договорились министры обороны стран СНГ в Ташкенте

В Ташкенте 12 октября состоялось очередное заседание Совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств. О повестке встречи и достигнутых договоренностях журналистам рассказал секретарь Совета генерал-майор Юрий Дашкин.
"Это одно из важнейших направлений, связанное с подготовкой военных кадров наших стран на ближайшую перспективу. Впервые к этой работе мы подключили довузовские учебные заведения из системы Минобороны, в том числе Суворовское училище, а также президентские и иные военные академии и профильные училища. Это позволит укрепить обороноспособность как отдельных государств Содружества, так и в целом систему безопасности СНГ", — подчеркнул Дашкин.
Кроме того, министры обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям по случаю 75-летия Победы над фашизмом.
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