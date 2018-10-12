Крохмаль о горящих автобусах в Ташкенте: проблема в экономии и техосмотре

По мнению эксперта, проблемы с импортной техникой возникали еще во времена СССР и связаны они с несколькими факторами.
"Главная проблема – это комплектующие и запчасти. Большинство аварий и ЧП с импортными машинами происходили из-за самоделкиных, которые пытались что-то как-то починить авто, используя вместо оригинальных деталей аналоги от отечественной техники. Что-то от "Москвича" подходило к "Опелю" и так далее. В результате бывали и поломки, и сбои. Так и с автобусами. В погоне за экономией на деталях есть риск таких вот ситуаций", — заметил Крохмаль.
Вторая прописная истина для любого водителя – осмотр машины перед каждым выездом, "проверить все и вся".
Почему горят автобусы в Ташкенте =>>
"Не то что вчера посмотрел, позавчера посмотрел и ладно, а каждый раз заглянуть, провести диагностику. К тому же у любой машины есть свой дух, если что-то не то, она обязательно подаст сигнал об этом, главное уметь ее слышать", — заключил эксперт.
Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.