Бишкекский стоматолог рассказала, на какие моменты стоит обращать внимание при выборе дантиста.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает знаковым прошедшее в Ташкенте заседание глав Минобороны стран Содружество. Сегодня, уверен он, подобная координационная работа актуальна как никогда.
О том, сколько раз в год допустимы простудные заболевания у ребенка, а также чем отличается садовский ребёнок от несадовского – рассказал врач Дмитрий Чеснов.