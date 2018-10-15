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Свадьба внучки королевы Англии
Ах, эта свадьба пела: внучка Елизаветы II Евгения вышла замуж
Парад зомби в Чили
Зомби на свободе: ходячие мертвецы заполонили улицы Сантьяго
Знак, разрешающий поворот направо на красный свет
Можно осторожно: на каких перекрестках разрешен правый поворот на красный

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