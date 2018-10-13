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Андрей Кошкин
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Кошкин: страны СНГ видят в России защитника их национальных интересов

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Тема:
Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ в Ташкенте (11)
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает знаковым прошедшее в Ташкенте заседание глав Минобороны стран Содружество. Сегодня, уверен он, подобная координационная работа актуальна как никогда.

В столице Узбекистана 12 октября состоялось 75-е заседание Совета министров обороны государств СНГ. На встрече представители оборонных ведомств обсудили вопросы воздушной безопасности, а также взаимодействие в сфере военного образования.

"Если сразу после создания суверенных республик отношение к подобным организациям и советам было скептическим, то сегодня сами страны бывшего Союза поняли, что ни США, ни Европа за просто так помощи никакой не окажут. В нынешних непростых условиях только координация усилий стран СНГ под руководством России способно обеспечить защиту национальных интересов республик", — подчеркнул Кошкин.

По его словам, состоявшееся в Ташкенте мероприятие и обсуждаемые на нем вопросы доказывают, что общими вызовами можно эффективно бороться только сообща.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ в Ташкенте (11)
Теги:
безопасность, военное сотрудничество, Россия, СНГ



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