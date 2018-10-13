Кошкин: страны СНГ видят в России защитника их национальных интересов

"Если сразу после создания суверенных республик отношение к подобным организациям и советам было скептическим, то сегодня сами страны бывшего Союза поняли, что ни США, ни Европа за просто так помощи никакой не окажут. В нынешних непростых условиях только координация усилий стран СНГ под руководством России способно обеспечить защиту национальных интересов республик", — подчеркнул Кошкин.
По его словам, состоявшееся в Ташкенте мероприятие и обсуждаемые на нем вопросы доказывают, что общими вызовами можно эффективно бороться только сообща.
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