Чеснов: ребенок должен болеть, чтобы потом быть здоровым

О том, сколько раз в год допустимы простудные заболевания у ребенка, а также чем отличается садовский ребёнок от несадовского – рассказал врач Дмитрий Чеснов.

В эфире Sputnik Беларусь педиатр отметил, что различные вирусы и микроорганизмы закаляют организм и тренирую наш иммунный ответ.

"Ребенок, который пошел в сад, болеет почти каждый месяц. Однако важно здесь, как он справляется с инфекцией. Если перенес насморк, дальше пошел в сад, походил 3-4 дня и опять получил насморк - ну и ладно. Но это не осложняется отитами, тонзиллитами, синуситами. Пускай болеет хоть восемь раз в год", - уверен заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска.

Педиатр предостерёг от использования антибактериальных препаратов. О том, чем грозит их использование, - слушайте в аудиофайле.