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Главное для родителей - доверять врачу. Чеснов убежден, что лечение ребенка - командная работа, где родители, доктор и медсестра - в одной сборной
© Sputnik/Виктор Толочко

Чеснов: ребенок должен болеть, чтобы потом быть здоровым

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О том, сколько раз в год допустимы простудные заболевания у ребенка, а также чем отличается садовский ребёнок от несадовского – рассказал врач Дмитрий Чеснов.

В эфире Sputnik Беларусь педиатр отметил, что различные вирусы и микроорганизмы закаляют организм и тренирую наш иммунный ответ.

"Ребенок, который пошел в сад, болеет почти каждый месяц. Однако важно здесь, как он справляется с инфекцией. Если перенес насморк, дальше пошел в сад, походил 3-4 дня и опять получил насморк - ну и ладно. Но это не осложняется отитами, тонзиллитами, синуситами. Пускай болеет хоть восемь раз в год", - уверен заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска.

Педиатр предостерёг от использования антибактериальных препаратов. О том, чем грозит их использование, - слушайте в аудиофайле.




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