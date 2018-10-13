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Sputnik / Азамат Тотубаев

Усенова: признак хорошего стоматолога – прозрачность цен и способа лечения

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Бишкекский стоматолог рассказала, на какие моменты стоит обращать внимание при выборе дантиста.

 

В эфире радио Sputnik Кыргызстан зубной врач из Бишкека Салтанат Усенова рассказала о правилах выборах стоматолога.

 «В первую очередь надо обратить внимание на систему подсчета стоимости лечения. Часто клиники предоставляют подробный прайс-лист, в котором каждая услуга считается отдельно. Например, анестезия – по количеству введенных карпул, то есть капсул с обезболивающим, а пломбы – в зависимости от вида материалов. Лечение «под ключ», когда цена не зависит от количества анестезии или вида пломб – наиболее прозрачное и понятное. Пациент рассчитывает на определенную сумму и может быть уверен, что она не изменится», - сказала она.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
цены, Кыргызстан, Стоматология



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