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© Фото: Sputnik / Виктор Толочко

Вергеенко: Мамаев и Кокорин просто "потеряли берега" от денег

Радио
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Сегодня главный руководитель в спорте ― это деньги, уверен вратарь и заслуженный тренер Беларуси Михаил Вергеенко.

В эфире Sputnik Беларусь Вергеенко прокомментировал скандал, связанный с драками, которые устроили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. По его мнению, сегодня в спортивной среде отсутствует воспитательный процесс.

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"Пацаны зажрались. Но процесс воспитания должен быть… Можно говорить о том, что сегодня нет начальников команд и руководителей полноценных. Сегодня самый главный руководитель ― это деньги, и люди от этих денег "потеряли берега", а воспитательный процесс отсутствует как таковой", - высказал свое мнение легендарный футболист.

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Напомним, игроков российских клубов "Зенит" и "Краснодар" Александра Кокорина и Павла Мамаева подозревают в избиении нескольких человек в центре Москвы. Сначала футболисты были замечены в драке с водителем одной из ведущих Первого канала, а позднее от разбуянившихся спортсменов пострадали два чиновника — глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин.

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