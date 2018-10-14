Цагарели: с 15 по 21 октября ждите успехов в работе

На грядущей неделе, в отличие от прошлой, ожидается положительная пора для всех знаков зодиака, утверждает астролог Михаил Цагарели.

"Это указывает на улучшение здоровья, эмоционального состояния людей. Положительные возможности появятся во всех сферах: в творчестве, в личных отношениях, во взаимопонимании между людьми, в семье и на работе", — сказал Цагарели Sputnik Грузия.

Между тем, успехом будут пользоваться финансисты и рекламщики, самые счастливые отправятся в морской круиз, а сама неделя – не самое подходящее время для романтических знакомств и объяснения в чувствах. Сейчас не стоит начинать новые отношения, советует Цагарели.