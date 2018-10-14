16:06 14 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Астролог Михаил Цагарели
Sputnik / Levan Avlabreli

Цагарели: с 15 по 21 октября ждите успехов в работе

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

На грядущей неделе, в отличие от прошлой, ожидается положительная пора для всех знаков зодиака, утверждает астролог Михаил Цагарели.

"Это указывает на улучшение здоровья, эмоционального состояния людей. Положительные возможности появятся во всех сферах: в творчестве, в личных отношениях, во взаимопонимании между людьми, в семье и на работе", — сказал Цагарели Sputnik Грузия.

Между тем, успехом будут пользоваться финансисты и рекламщики, самые счастливые отправятся в морской круиз, а сама неделя – не самое подходящее время для романтических знакомств и объяснения в чувствах. Сейчас не стоит начинать новые отношения, советует Цагарели.

Теги:
звезды, астрология, астролог



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фармацевтический завод
    Наказанная доверчивость

    В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дети в залах власти
Дети во власти: в Европе политикам разрешили посещать заседания с младенцами
Рок-хиты в исполнении IP ORCHESTRA отгремели в Баку
Когда рок звучит по-новому: в Баку выступил оркестр IP ORCHESTRA
Знак, разрешающий поворот направо на красный свет
Можно осторожно: на каких перекрестках разрешен правый поворот на красный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054