Патриарх Кирилл: необходимо молиться о мире на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Минске попросил молиться об умиротворении взволнованного украинского общества.

Патриарх Московский и всея Руси надеется на единство православной церкви и не верит в успех светских сил, которые пытаются уничтожить Церковь.

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Патриарх отметил важность заседания Священного Синода, которое впервые в истории пройдет в столице Беларуси, на нем будут приняты важные решения, связанные с оценкой церковной ситуации на Украине.

"Мы знаем, как непросто сегодня на братской земле украинской. Мы знаем, как враг человеческого рода ополчился на православную Церковь, которая проходит через тяжелейшие испытания, но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь", - сказал Патриарх.

Обращение Патриарха Кирилла к верующим во время проповеди в Свято-Духовом соборе Минска слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.