Как улучшить правовое положение мигрантов в России, рассказала эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.
Если спекулировать на воде, то она может стать яблоком раздора для стран Центральной Азии, уверен министр водных ресурсов Узбекистана Шавкат Хамраев.
К 2050 году население Земли может превысить 10 миллиардов человек, что создаст дополнительные гуманитарные и экологические проблемы для жителей планеты. Политолог Андрей Колядин рассуждает о том, что может спасти человечество в условиях перенаселения.
Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский прокомментировал доклад МВФ.
Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов прокомментировал на радио Sputnik проект закона о наказании за помощь в нелегальной миграции.