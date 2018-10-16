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Свадьба внучки королевы Англии
Ах, эта свадьба пела: внучка Елизаветы II Евгения вышла замуж
Лебедь очищает озеро от мусора
Вот у кого людям стоит поучиться: лебедь очищает озеро от мусора
Знак, разрешающий поворот направо на красный свет
Можно осторожно: на каких перекрестках разрешен правый поворот на красный

Соцсети

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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    15.3% (13)
  • Неудобные маршруты и расписания
    28.2% (24)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    43.5% (37)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    11.8% (10)
  • Меня все устраивает
    1.2% (1)
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