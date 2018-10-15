Михайлов: мигранты массово идут покупать регистрацию к посредникам

Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов прокомментировал на радио Sputnik проект закона о наказании за помощь в нелегальной миграции.

© Sputnik / Алексей Куденко Как в России будут наказывать за незаконную выдачу документов мигрантам

"Первая большая проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане на территории России, — это постановка на миграционный учет. Все приезжие иностранцы отправляются в различные бизнес-структуры. Таким образом, если мигранты покупают регистрацию в таких структурах, они фактически покупают себе незаконность пребывания в России, причем наличие такой регистрации не всегда подтверждает легальность пребывания этого мигранта", — рассказал Михайлов.

В Госдуму РФ внесен законопроект о наказании за помощь в нелегальной миграции. Проект предусматривает наказание виновных лиц штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, также возможно лишение свободы на тот же срок.