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Дмитрий Михайлов
© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова

Михайлов: мигранты массово идут покупать регистрацию к посредникам

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Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов прокомментировал на радио Sputnik проект закона о наказании за помощь в нелегальной миграции.

Информационное табло в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО.
© Sputnik / Алексей Куденко
Как в России будут наказывать за незаконную выдачу документов мигрантам
"Первая большая проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане на территории России, — это постановка на миграционный учет. Все приезжие иностранцы отправляются в различные бизнес-структуры. Таким образом, если мигранты покупают регистрацию в таких структурах, они фактически покупают себе незаконность пребывания в России, причем наличие такой регистрации не всегда подтверждает легальность пребывания этого мигранта", — рассказал Михайлов.

В Госдуму РФ внесен законопроект о наказании за помощь в нелегальной миграции. Проект предусматривает наказание виновных лиц штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, также возможно лишение свободы на тот же срок.

Теги:
Мигранты, Россия



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