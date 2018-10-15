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Владимир Рожанковский
© Foto : Михаил Бибичков

Рожанковский рассказал, стоит ли ждать мирового финансового кризиса

Радио
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Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский прокомментировал доклад МВФ.

В докладе Международного валютного фонда о мировой финансовой стабильности, обнародованном в октябре, содержится неутешительный прогноз относительно ближайших экономических перспектив. Эксперты считают, что правительства большинства стран провалили реформы, требовавшиеся для защиты банковской системы в том числе и от рискованных действий финансистов, вызвавших мощную цепную реакцию обвала десять лет назад.

"Задача МВФ — призвать всех к порядку. Чтобы большие страны не слишком сильно выращивали дефицит своих бюджетов, не сильно гнались за увеличением своего суверенного долга, маленькие страны их слушались и слушались МВФ. В общем, роль этакого экономического "санитара леса". Поэтому МВФ не сильно ангажирован. И там присутствуют, помимо "Большой семерки", еще и Китай, Россия, и другие страны, которые являются донорами МВФ, что накладывает определенный отпечаток на тон мирового кредитора" — объяснил Рожанковский в эфире радио Sputnik.

По его словам, одним из главных источников кризиса может стать Китай, поскольку в этой стране сектор теневого кредитования достиг ужасающих масштабов.

 




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