Колядин об угрозе перенаселении Земли: для планеты люди как опасный вирус

К 2050 году население Земли может превысить 10 миллиардов человек, что создаст дополнительные гуманитарные и экологические проблемы для жителей планеты. Политолог Андрей Колядин рассуждает о том, что может спасти человечество в условиях перенаселения.

По его словам, природа сама вносит определенные коррективы в жизнь людей, начиная с изменения продолжительности жизни, и заканчивая физиологическими особенностями, с которыми человечество сталкивается ежегодно. Таким образом, по мнению эксперта, природа как бы дает понять, какой оптимальный продуктивный возраст для каждого человека ей необходим.

Говоря о риске перенаселения планеты Колядин заметил, что проблема не столько в количественном показателе, сколько в сопутствующих факторах.

"Люди ведь по сути распространяются как вирус - проблема не в увеличении численности населения, а в том, что своей жизнедеятельностью они наносят вред природе. Токсичные отходы - одна из главных угроз для Земли. В каких-то странах это понимают, переходят на "зеленые" технологии, отказываются от двигателей внутреннего сгорания и целлофановых пакетов, но в большинстве государств игнорируют эти экологические конвенции и инициативы. А ведь если одно государство себя погубит, то и всей планете грозит катастрофа", — предостерегает эксперт.

© Sputnik / Сергей Гунеев Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек

По словам Колядина, человечество должно объединиться вокруг общей цели - выживания себя и Земли в целом. Люди должны перестать грызться между собой, погибать в войнах, терактах, от природных катаклизмов, заключил политолог.

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