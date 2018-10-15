Колядин об угрозе перенаселении Земли: для планеты люди как опасный вирус

По его словам, природа сама вносит определенные коррективы в жизнь людей, начиная с изменения продолжительности жизни, и заканчивая физиологическими особенностями, с которыми человечество сталкивается ежегодно. Таким образом, по мнению эксперта, природа как бы дает понять, какой оптимальный продуктивный возраст для каждого человека ей необходим.
"Люди ведь по сути распространяются как вирус - проблема не в увеличении численности населения, а в том, что своей жизнедеятельностью они наносят вред природе. Токсичные отходы - одна из главных угроз для Земли. В каких-то странах это понимают, переходят на "зеленые" технологии, отказываются от двигателей внутреннего сгорания и целлофановых пакетов, но в большинстве государств игнорируют эти экологические конвенции и инициативы. А ведь если одно государство себя погубит, то и всей планете грозит катастрофа", — предостерегает эксперт.
Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.