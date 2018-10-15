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Министр водных ресурсов Узбекистана Шавкат Хамраев.
© Фото: сайт Medical Express

Хамраев: в водном вопросе либо выиграют все страны ЦА, либо проиграет каждая

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Если спекулировать на воде, то она может стать яблоком раздора для стран Центральной Азии, уверен министр водных ресурсов Узбекистана Шавкат Хамраев.

В эфире Sputnik Казахстан Шавкат Хамраев прокомментировал проблемы, с которыми сталкивается регион при решении трансграничных вопросов, и пути их решения.

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© Twitter / UN in Uzbekistan
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"Сегодня главы Узбекистана и Казахстана имеют общие взгляды на решение водных вопросов. Они заявляют, что необходимо принимать совместные решения во благо всех стран ЦА, ведь в трансграничных вопросах не бывает одного выигравшего – здесь либо выиграют все, либо проиграют все", - подчеркнул министр.

По мнению Шавката Хамраева, водой нельзя спекулировать, она ни в коем случае не должна явиться яблоком раздора. Сегодня необходимо на документальном уровне закрепить все договоренности по водным вопросам. Надо иметь четкие законы, конвенции. Это послужит залогом успеха, то есть этот документ сможет рассудить, кто прав, а кто не прав в том или ином вопросе.

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




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