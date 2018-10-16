Сардарян: еще одно государство ЕС пошло наперекор всем ключевым позициям союза

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что правительство Италии идет наперекор всем принципиальным позициям Евросоюза, в первую очередь по миграции. В Италии очень активно развернулась борьба против нелегальной миграции.

© AP Photo / Olmo Calvo Количество нелегальных мигрантов в Европу с начала года снизилось на треть

"И эта борьба очень успешна, она уже приносит свои плоды. Соответственно, в соседних странах могут задуматься о том, что это возможно, но просто действующие политические силы не в состоянии сделать, а вот альтернативные силы дают конкретный результат", — добавил собеседник.

Генри Сардарян объяснил также, что в случае с Италией речь идет не о периферийном государстве Евросоюза, а о бюджетообразующем государстве, стоявшем у истоков его создания.

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