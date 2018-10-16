Коваль: никто не хочет новой катастрофы, подобной Аралу

"Трансграничное сотрудничество для нас очень важно. Сегодня мы практически со всеми соседними странами имеем соглашения по водным ресурсам. В их числе Россия, Китай и наши центральноазиатские соседи", — уточнил он.

Несмотря на то что Казахстан пока не испытывает "водного" голода, проблема возможного дефицита воды в ближайшем будущем постоянно обсуждается. И главная причина этого — изменение климата.

"Казахстан уже потерял Арал. Это катастрофа планетарного масштаба. Конечно, никто не хочет, чтобы это повторилось с Балхашем, состоящим на 70% из воды реки Или, которая как раз считается трансграничной с Китаем. Мы с 2011 года ведем переговоры с китайской стороной по этому поводу. Но нужно понимать, что это сложный процесс. На протяжении пяти лет мы проводили исследования в этой области и теперь готовим соглашение о вододелении. Это у нас две большие реки — Или и Иртыш", — отметил казахстанский эксперт.

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