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Игорь Коваль
© Tengrinews.kz / Роза Есенкулова

Коваль: никто не хочет новой катастрофы, подобной Аралу

Радио
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Директор департамента трансграничных рек Министерства сельского хозяйства Казахстана Игорь Коваль рассказал, что сейчас страна имеет соглашения по водным ресурсам практически со всеми соседями.

"Трансграничное сотрудничество для нас очень важно. Сегодня мы практически со всеми соседними странами имеем соглашения по водным ресурсам. В их числе Россия, Китай и наши центральноазиатские соседи", — уточнил он.

Корабль на месте высохшего Аральского моря
© Twitter / UN in Uzbekistan
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Несмотря на то что Казахстан пока не испытывает "водного" голода, проблема возможного дефицита воды в ближайшем будущем постоянно обсуждается. И главная причина этого — изменение климата.

"Казахстан уже потерял Арал. Это катастрофа планетарного масштаба. Конечно, никто не хочет, чтобы это повторилось с Балхашем, состоящим на 70% из воды реки Или, которая как раз считается трансграничной с Китаем. Мы с 2011 года ведем переговоры с китайской стороной по этому поводу. Но нужно понимать, что это сложный процесс. На протяжении пяти лет мы проводили исследования в этой области и теперь готовим соглашение о вододелении. Это у нас две большие реки — Или и Иртыш", — отметил казахстанский эксперт.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Приаралье, Аральское море, Центральная Азия, вода, Казахстан, Узбекистан



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