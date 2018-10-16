Волков: общение РПЦ с Константинопольским патриархатом теперь невозможно

Константинопольский патриархат вступил в общение с раскольниками, перечеркнув все канонические решения архиерейского собора Русской православной церкви, заявил священник, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

В эфире радио Sputnik Александр Волков отметил, что теперь православные христиане, принадлежащие к Русской православной церкви, не смогут причащаться, креститься и совершать прочие таинства в церквях, подконтрольных Константинопольскому патриархату.

© Sputnik / Игорь Зарембо Как "жесткий ответ" РПЦ Константинополю отразится на простых верующих

"Это создаст, конечно, ряд проблем для нашей паствы, особенно в Западной Европе. Впрочем, следует отметить, что в мире не так много церквей Константинопольского патриархата", - подчеркнул священник.

Отметим, что после разрыва отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом "под запретом" оказались все действующие храмы Стамбула и один в Анталье, ряд церквей в Греции, в том числе на островах Крит, Додеканес, Родос, а также церкви Афона. За молитву в "запретных" храмах священнослужителей РПЦ ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Напомним, Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем из-за Украины. При этом синод РПЦ выразил надежду на то, что Константинополь изменит отношение к выдаче автокефалии Украинской церкви.