22:09 16 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Мехман Мамедов
medaboutme

Мамедов: диспансеризация снижает смертность от кардиологических заболеваний

Радио
Получить короткую ссылку
48 0 0

Более 60% узбекистанцев умирают из-за проблем с кровеносной системой. Эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов рассказал, какие меры необходимо предпринимать по снижению риска кардиологических заболеваний.

По словам врача, самый верный и эффективный опыт борьбы с любым родом заболеваний, и кардиологическими в частности – это диспансеризация населения.

"Кроме того, необходимо проводить постоянную работу с населением, в том числе с привлечением СМИ. При лечебных учреждениях должны быть специальные кабинеты, а пациенты, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, должны проходить обучение, оценивать факторы риска и уметь правильно себя вести. Нужна первичная и вторичная профилактика, это сейчас применяется во всем мире", — пояснил Мамедов.

© Sputnik / Варвара Гертье
Эксперты выяснили, отчего чаще всего умирают узбекистанцы
Он добавил, что не раз бывал с визитом в Узбекистане, проводил мастер-классы и осмотр пациентов, а также участвовал в мониторинге работы кардиологических служб в крупнейших городах республики.

"В ноябре у нас запланирован там конгресс терапевтов, с участием специалистов из других стран СНГ. Мы также проведем там и семинары, и мастер-классы для обмена знаниями, так что эта работа продолжается", — заключил каридолог.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США и иранские риалы
    Хотите совет?

    Чиновники США, ответственные за реализацию санкций против Ирана, посетят Армению, чтобы "проконсультировать", как вести дела с Тегераном.

  • Евро
    Несите ваши денежки!

    У Латвии самые плохие показатели среди стран Балтии по иностранным инвестициям и компаниям с иностранным капиталом, показало исследование.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    "Не делает чести государству"

    МИД Литвы призвал демонтировать памятные знаки гражданам, которые сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Парусная регата Barcolana в Триесте
Поднять паруса: регата Barcolana в Триесте
Видео с поверхности Марса
Пролетая над Марсом: уникальные кадры Красной планеты
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054