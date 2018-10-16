Мамедов: диспансеризация снижает смертность от кардиологических заболеваний

По словам врача, самый верный и эффективный опыт борьбы с любым родом заболеваний, и кардиологическими в частности – это диспансеризация населения.

"Кроме того, необходимо проводить постоянную работу с населением, в том числе с привлечением СМИ. При лечебных учреждениях должны быть специальные кабинеты, а пациенты, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, должны проходить обучение, оценивать факторы риска и уметь правильно себя вести. Нужна первичная и вторичная профилактика, это сейчас применяется во всем мире", — пояснил Мамедов.

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Он добавил, что не раз бывал с визитом в Узбекистане, проводил мастер-классы и осмотр пациентов, а также участвовал в мониторинге работы кардиологических служб в крупнейших городах республики.

"В ноябре у нас запланирован там конгресс терапевтов, с участием специалистов из других стран СНГ. Мы также проведем там и семинары, и мастер-классы для обмена знаниями, так что эта работа продолжается", — заключил каридолог.

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