Мамедов: диспансеризация снижает смертность от кардиологических заболеваний

"Кроме того, необходимо проводить постоянную работу с населением, в том числе с привлечением СМИ. При лечебных учреждениях должны быть специальные кабинеты, а пациенты, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, должны проходить обучение, оценивать факторы риска и уметь правильно себя вести. Нужна первичная и вторичная профилактика, это сейчас применяется во всем мире", — пояснил Мамедов.
"В ноябре у нас запланирован там конгресс терапевтов, с участием специалистов из других стран СНГ. Мы также проведем там и семинары, и мастер-классы для обмена знаниями, так что эта работа продолжается", — заключил каридолог.
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