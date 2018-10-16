Захарова об узбекском наряде: он очень поднимает настроение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне опубликовала на своей странице в Facebook фото в узбекском чапане. В беседе с корреспондентом Sputnik она подчеркнула, что неравнодушна к национальным нарядам, а эта вещь ей особенно поднимает настроение.

Мария Захарова рассказала, что в ее семье давно увлекаются народно-прикладным искусством и в их доме даже есть отдельная комната, оформленная в стиле народов Средней Азии.

"Мы не стали делать какое то разделение по странам – тут и шитые ковры, и вышивка, и чайники, и пиалы. Это все настолько позитивно, у этих предметов жизнерадостная, жизнеутверждающая энергетика, потому они так нравятся нам", — заметила Захарова.

Говоря о чапане, она заметила, что это подарок ее мамы. По словам представителя МИД, ей часто дарят национальную одежду или предметы быта, а что-то она сама с удовольствие покупает, бывая в поездках.