16:05 17 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
И.о. председателя комитета по делам молодежи и семьи министерства общественного развития Казахстана Асхат Оралов
Foto : Служба центральных коммуникаций

Оралов: инвестиции в молодежь гарантируют устойчивое развитие ЦА

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

В Астане 19-20 октября пройдет международная конференция "Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания".

В работе форума примут участие представители ООН, делегаты из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.

"На Азиатско-Тихоокеанский регион, включая страны Центральной Азии, приходится более 65% молодых людей в мире, хотя есть тенденция к снижению на ближайшие десятилетия из-за прогнозируемого спада среднего показателя рождаемости в регионе. Инвестирование в молодых людей в регионе имеет решающее значение в создании устойчивого общества в будущем", — сказал исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития Асхат Оралов.

Подробный комментарий слушайте в подкасте Sputnik Казахстан.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Национальная Академия Наук Азербайджана, фото из архива
    Словарный запас

    Орфографическая комиссия Национальной академии наук планирует издать совершенный орфографический словарь азербайджанского языка.

  • Сотрудники полиции, архивное фото
    Внимание, фокус!

    В Брянске задержали гражданина Белоруссии, который с помощью ловкости рук обманывал продавцов дорогих смартфонов.

  • Суд
    Дважды амнистирована

    Чем завершилось дело врача сухумской больницы, признанной виновной в халатности, приведшей к смерти пациентки, – в материале Sputnik.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян в гостях у Sputnik Армения
    Новый этап

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян считает, что досрочные парламентские выборы в стране могут привести к политической монополии.

  • Мэр Риги Нил Ушаков с семьей проголосовал на выборах
    Осторожно, мошенники!

    Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что профиль его супруги в Facebook был клонирован, и предупредил всех о возможном мошенничестве.

  • Копилка и деньги
    "Подушка безопасности"

    Власти Литвы планируют накопить полтора миллиарда евро государственного резерва на случай финансового кризиса.

  • Ливий Базюк
    Турецкий визит

    Стало известно, какие ограничения будут действовать для водителей и пешеходов во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.

  • Владимир Воскобойников
    "Ветераны не железные"

    Станет ли катастрофой вылет сборной Эстонии в низший дивизион Лиги наций УЕФА, рассказал экс-игрок национальной команды Владимир Воскобойников.

  • Ремонт линий электропередачи
    Осетия без света

    Подача электроэнергии в Южную Осетию будет прекращена в пятницу, 19 октября, в связи с работами на подстанции.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Парусная регата Barcolana в Триесте
Поднять паруса: регата Barcolana в Триесте
Упорная белка
Добейся цели любой ценой: мотивирующее видео про усердную белку
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054