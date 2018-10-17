Оралов: инвестиции в молодежь гарантируют устойчивое развитие ЦА

В Астане 19-20 октября пройдет международная конференция "Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания".

В работе форума примут участие представители ООН, делегаты из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.

"На Азиатско-Тихоокеанский регион, включая страны Центральной Азии, приходится более 65% молодых людей в мире, хотя есть тенденция к снижению на ближайшие десятилетия из-за прогнозируемого спада среднего показателя рождаемости в регионе. Инвестирование в молодых людей в регионе имеет решающее значение в создании устойчивого общества в будущем", — сказал исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития Асхат Оралов.

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