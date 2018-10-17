Мельгазиев о взрыве в колледже в Керчи: главный вход вынесло целиком

"Я услышал шум, остановился посмотреть, что произошло. На первом этаже техникума вообще не было окон, главный вход просто вынесло взрывной волной. Сразу было видно, что это не бытовой взрыв, как сначала думали, а взрывчатка", — отметил он.
В результате взрыва погибли, по последним данным, не менее 18 человек, свыше 40 госпитализированы с разными травмами. По данным следствия, теракт устроил 18-летний студент четвертого курса. На месте работают экстренные службы и представители правоохранительных органов. В Керчь вылетел глава республики Сергей Аксенов.