Мельгазиев о взрыве в колледже в Керчи: главный вход вынесло целиком

Взрыв в политехническом институте в Керчи прогремел в среду около полудня в столовой учебного заведения. По последним данным, погибли не менее 18 человек, несколько десятков ранены. Очевидец Дилявер Мельгазиев рассказал, что произошло сразу после трагедии.

По словам молодого человека, в первые минуты после взрыва у здания было очень много людей, на место сразу прибыли экстренные службы и военные.

"Я услышал шум, остановился посмотреть, что произошло. На первом этаже техникума вообще не было окон, главный вход просто вынесло взрывной волной. Сразу было видно, что это не бытовой взрыв, как сначала думали, а взрывчатка", — отметил он.

В результате взрыва погибли, по последним данным, не менее 18 человек, свыше 40 госпитализированы с разными травмами. По данным следствия, теракт устроил 18-летний студент четвертого курса. На месте работают экстренные службы и представители правоохранительных органов. В Керчь вылетел глава республики Сергей Аксенов.