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Маргарита Русецкая
© Foto : Из личного архива Маргариты Русецкой

Русецкая: послы русского языка посетят школы и вузы Ташкента и Самарканда

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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (17)
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Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член Общественной палаты РФ Маргарита Русецкая рассказала о деятельности послов русского языка, в частности в рамках предстоящего образовательного форума в Ташкенте.

В Ташкенте 18-19 пройдет первый узбекско-российский образовательный форум, в работе которого примут участие около 80 ректоров из РФ, а также представители порядка 60 ведущих учебных заведений Узбекистана. В рамках форума республику посетит и делегация так называемых послов русского языка – специально обученных волонтеров, которые проведут встречи с узбекскими сверстниками.

"Это наши студенты, прошедшие специальные курсы, которые, общаясь со своими сверстниками в других странах, рассказывают им о культуре России, о русском языке. Этот формат хорошо себя зарекомендовал, ведь молодежь по сути разговаривает на одном языке, имеет общие интересы. В прошлый раз были встречи в Ферганском государственном университете, а в этот приезд запланировано посещение школы имени Пушкина в Ташкенте, а также ряда учебных заведений столицы и города Самарканда", — отметила Русецкая.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Александр Кряжев
Во время узбекско-российского форума подпишут 127 документов
По ее словам, в Узбекистане всегда был большой спрос на российское образование, в частности по техническим специальностям. Один из самых востребованных вузов – филиал Университета нефти и газа имени Губкина.

Подробный комментарий ректора института русского языка имени Пушкина слушайте в подкасте  Sputnik Узбекистан.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (17)
Теги:
Волонтерство, русский язык, Узбекистан, Россия



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