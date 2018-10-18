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Политолог Ильгар Велизаде
Sputnik / Murad Orujov

Велизаде о том, каковы будут последствия убийства журналиста в Стамбуле

Радио
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В ближайшем будущем отношения между Саудовской Аравией и США в той или иной степени стабилизируются, уверен политолог Ильгар Велизаде.

Исчезновение при невыясненных обстоятельствах с подозрением на убийство американского журналиста Джемаля Кашикчы, естественно, серьезно портит отношения между США и Саудовской Аравией, заявил Sputnik Азербайджан политолог Ильгар Велизаде.

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Госсекретарь США Майкл Помпео поблагодарил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда в ходе их встречи за приверженность Эр-Рияда в проведении прозрачного расследования по делу гражданина Саудовской Аравии Д.Кашикчы, пропавшего в Турции 2 октября.

"Думаю, что в ближайшем будущем отношения между Саудовской Аравией и США в той или иной степени стабилизируются. В то же время убийство журналиста, естественно, останется черным пятном в истории отношений между двумя странами", — отметил Велизаде.

Джемаль Кашикчы, сотрудник газеты "Аль Ватан" — важной платформы саудовских реформистов, писавший для Washington Post, исчез 2 октября. По данным турецкой полиции, он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени второго октября, но из дипмиссии больше не выходил.




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