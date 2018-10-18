Беленький: Нурмагомедов занимает правильную позицию в ситуации с UFC

После боя с ирландцем Конором Макгрегором UFC сняла с поединка одного из бойцов, россиянина Зубайра Тухугова. В ответ чемпион Хабиб Нурмагомедов пригрозил покинуть организацию.
Решение в эфире радио Sputnik комментирует обозреватель по боксу канала "МАТЧ ТВ" Александр Беленький.
"Нурмагомедову будет рада любая организация MMA, под его имя можно учредить и новую организацию. Он занимает правильную позицию. А участники UFC должны подумать, как выйти из этой ситуации", - сказал Беленький.
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