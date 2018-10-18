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Представитель Госдумы РФ Леонид Калашников
© Sputnik / Владимир Федоренко

Калашников: Россия предоставляет соотечественникам рабочие места и землю

Радио
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Представитель Государственной думы рассказал о толерантной политике РФ по отношению к жителям СНГ с российскими корнями.

За время работы госпрограммы в РФ приехали из стран СНГ около 800 тысяч граждан с российскими корнями, поток резко увеличивается.

Интерес соотечественников к РФ в эфире радио Sputnik комментирует представитель Госдумы РФ Леонид Калашников.

"Жители СНГ, особенно из Прибалтики, возвращаются в Россию, на свою историческую родину. Россия в последнее время очень сильно поднялась экономически, появились рабочие места и земли под различные нужды. Они уезжают из Прибалтики и других стран Содружества, потому что там становится хуже с работой и уровнем жизни. Общий итог – переселение в Россию около 800 тысяч человек", - заявил Калашников.

По его словам, Россия проводит толерантную политику по отношению к соотечественникам, а в ряде стран ближнего зарубежья, особенно Литве, Латвии и Эстонии, климат становится неблагоприятным.

Теги:
Переселение, Госдума РФ, соотечественники



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