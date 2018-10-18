Юлдашев: визит Путина в Узбекистан придаст новый импульс отношениям

Отношения Узбекистана и России успешно развиваются, рассказал на торжественном открытии памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев.
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"Ислам Каримов всегда с огромным уважением относился к России и ее народу. Еще в 1993 году он подчеркивал, что Узбекистан не видит своего будущего без России", - сказал Юлдашев на торжественной церемонии открытия монумента первому президенту Узбекистана в Москве.
Открытие памятника, по мнению сенатора, - еще одно подтверждение крепнущих отношений двух стран.