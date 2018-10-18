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Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев
Sputnik

Юлдашев: визит Путина в Узбекистан придаст новый импульс отношениям

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Отношения Узбекистана и России успешно развиваются, рассказал на торжественном открытии памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев.

"Ислам Каримов всегда с огромным уважением относился к России и ее народу. Еще в 1993 году он подчеркивал, что Узбекистан не видит своего будущего без России", - сказал Юлдашев на торжественной церемонии открытия монумента первому президенту Узбекистана в Москве.

Открытие памятника, по мнению сенатора, - еще одно подтверждение крепнущих отношений двух стран.

Открытие памятника Исламу Каримову в Москве
© Sputnik /
Неразрывная связь народов: в Москве открыли памятник Исламу Каримову
"Всестороннее расширение взаимовыгодных отношений с Россией является для Узбекистана приоритетом", — подчеркнул сенатор.

По его словам, сейчас, благодаря усилиям Шавката Мирзиёева и Владимира Путина, отношения между Москвой и Ташкентом вышли на новый уровень и успешно развиваются во всех сферах.

Теги:
Россия, Узбекистан, Нигматилла Юлдашев



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