Юлдашев: визит Путина в Узбекистан придаст новый импульс отношениям

"Ислам Каримов всегда с огромным уважением относился к России и ее народу. Еще в 1993 году он подчеркивал, что Узбекистан не видит своего будущего без России", - сказал Юлдашев на торжественной церемонии открытия монумента первому президенту Узбекистана в Москве.

Открытие памятника, по мнению сенатора, - еще одно подтверждение крепнущих отношений двух стран.

"Всестороннее расширение взаимовыгодных отношений с Россией является для Узбекистана приоритетом", — подчеркнул сенатор.

По его словам, сейчас, благодаря усилиям Шавката Мирзиёева и Владимира Путина, отношения между Москвой и Ташкентом вышли на новый уровень и успешно развиваются во всех сферах.