Никонова: в Узбекистане отлично знают русский язык

"Университет отметил сто лет. За это время мы накопили большой опыт в области иностранных языков. Даже те люди, которые неуверенно говорят по-русски, все хорошо понимают, и самое главное, когда общаются представители двух культур – это найти общее взаимопонимание", - говорит проректор по учебно-воспитательной работе Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанна Никонова.

Она также заметила, что были решены многие проблемы и намечены планы для дальнейших коммуникаций, сообщает радио Sputnik Узбекистан.