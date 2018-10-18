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Ректор МИСиС Алевтина Черникова на церемонии открытия филиала вуза в Алмалыке
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Черникова: для МИСиС узбекские студенты давно стали родными

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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (22)
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Ректор Московского университета стали и сплавов НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова на открытии филиала вуза в городе Алмалык рассказала о том, как в Узбекистане будут готовить специалистов горно-металлургической отрасли.

По словам ректора, главная заслуга в организации филиала принадлежит Алмалыкскому горно-металлургическому комбинату, прежде всего, в техническом и финансовом плане.

"Мы будем работать, в первую очередь, для нужд этого предприятия, сверяя свои учебные программы и готовя таких выпускников, которые востребованы именно на этом производстве. Наш работодатель очень требователен по части подготовки кадров, но он и не жалеет для этого средств и ресурсов, обеспечив филиал всем необходимым", — заметила Черникова.

По ее словам, для обучения студентов в филиал прибыли преподаватели, прошедшие специальную подготовку в головном вузе МИСиС. Что касается обучения, то помимо технических дисциплин студенты углубленно изучают английский язык по совместной с Кембриджским университетом программе. При выпуске они получают сертификаты IELTS, что открывает для них новые возможности.

Кроме того, студенты алмалыского филиала будут иметь доступ ко всем электронным сервисам вуза, включая библиотеку, базу онлайн-курсов и образовательных программ.

Студенты МИСиС
Пресс-служба МИСиС
В филиале МИСиС в Алмалыке 40% мест будут бюджетными
"Но хочу сказать, что для нас узбекские студенты за много лет уже стали родными. В головном вузе в Москве обучается сегодня более 400 студентов из республики, 15 человек поступили в аспирантуру. Уверена, что все наши выпускники будут вносить достойный вклад в развитие узбекской промышленности", — заключила Черникова.

Торжественная церемония открытия филиала МИСиС состоялось в Алмалыке днем 18 октября в рамках первого узбекско-российского образовательного форума и в преддверии визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина. Филиал в этом году примет первых 150 студентов, порядка 40% квот — бюджетные места.  

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (22)
Теги:
Металлургия, Узбекистан, Россия, Образование, Московский институт стали и сплавов, ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Алмалык



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