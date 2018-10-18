Черникова: для МИСиС узбекские студенты давно стали родными

"Мы будем работать, в первую очередь, для нужд этого предприятия, сверяя свои учебные программы и готовя таких выпускников, которые востребованы именно на этом производстве. Наш работодатель очень требователен по части подготовки кадров, но он и не жалеет для этого средств и ресурсов, обеспечив филиал всем необходимым", — заметила Черникова.
По ее словам, для обучения студентов в филиал прибыли преподаватели, прошедшие специальную подготовку в головном вузе МИСиС. Что касается обучения, то помимо технических дисциплин студенты углубленно изучают английский язык по совместной с Кембриджским университетом программе. При выпуске они получают сертификаты IELTS, что открывает для них новые возможности.
Кроме того, студенты алмалыского филиала будут иметь доступ ко всем электронным сервисам вуза, включая библиотеку, базу онлайн-курсов и образовательных программ.
Торжественная церемония открытия филиала МИСиС состоялось в Алмалыке днем 18 октября в рамках первого узбекско-российского образовательного форума и в преддверии визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина. Филиал в этом году примет первых 150 студентов, порядка 40% квот — бюджетные места.