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Микрофон в студии радио Sputnik, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Попов: керченский стрелок был психически нездоров, но сумел подготовиться

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О причинах бойни в Керчи рассказал эксперт в области безопасности, ветеран группы антитеррора "Альфа".

На этой неделе Россию потрясла трагедия в колледже в Керчи – в результате взрыва и перестрелки погиб 21 человек, пострадали более 50.

Через несколько часов после происшествия стала известна личность виновного – им оказался 18-летний студент четвертого курса того же учебного заведения. Он покончил с собой.

О причинах преступления в эфире Sputnik Беларусь рассказал эксперт в области безопасности, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

"Исходя из имеющихся свидетельских показаний, можно сказать, что этот молодой человек был психически нездоров. Однако его действия преднамеренны, он готовился к своему страшному злодеянию, не находился в состоянии аффекта. Среди основных версий – разрыв с девушкой, что, конечно, его никак не оправдывает. Я допускаю, что он мог состоять в неких группах в соцсетях, которые культивируют подобное поведение. Не хочу их называть, чтобы не делать дополнительную рекламу", - сказал Попов.

По его словам, один из главных вопросов – как в состоянии психической нестабильности преступнику удалось целенаправленно и методично осуществить свои намерения. Для этого требуется подготовка.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
перестрелка, Крым



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