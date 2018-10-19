Попов: керченский стрелок был психически нездоров, но сумел подготовиться

На этой неделе Россию потрясла трагедия в колледже в Керчи – в результате взрыва и перестрелки погиб 21 человек, пострадали более 50.

Через несколько часов после происшествия стала известна личность виновного – им оказался 18-летний студент четвертого курса того же учебного заведения. Он покончил с собой.

О причинах преступления в эфире Sputnik Беларусь рассказал эксперт в области безопасности, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

"Исходя из имеющихся свидетельских показаний, можно сказать, что этот молодой человек был психически нездоров. Однако его действия преднамеренны, он готовился к своему страшному злодеянию, не находился в состоянии аффекта. Среди основных версий – разрыв с девушкой, что, конечно, его никак не оправдывает. Я допускаю, что он мог состоять в неких группах в соцсетях, которые культивируют подобное поведение. Не хочу их называть, чтобы не делать дополнительную рекламу", - сказал Попов.

По его словам, один из главных вопросов – как в состоянии психической нестабильности преступнику удалось целенаправленно и методично осуществить свои намерения. Для этого требуется подготовка.

Подробности слушайте в подкасте.