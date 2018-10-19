Александров: Узбекистан держит курс на индустриализацию

"За последние два года отношения Узбекистана и России получили дополнительный импульс", — считает эксперт.
"Говоря о перспективах: для Узбекистана очень важно сотрудничество с Россией в сфере, связанной с высокотехнологичными отраслями".
Договоры в данной сфере были подписаны еще в прошлом году, рассказал эксперт.
"Узбекистан — это страна, у которой есть серьезные перспективы… И руководство Узбекистана делает ставку на создание новых производств в республике. Продолжается курс на новый этап индустриализации", — заключил Александров.
Ярким примером подобной политики является произошедшая за прошлые годы эволюция от производства хлопка-сырца до выработки тканей и готовой текстильной промышленности. Флагманом промышленности страны можно назвать и автомобильную индустрию.