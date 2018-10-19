Путин: строительство АЭС запустит в Узбекистане целую отрасль

Президент России Владимир Путин в итоговом заявление после переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым обозначил сферы, в которых стороны договорились расширить сотрудничество. Отдельное внимание уделено энергетике.

Российский лидер подчеркнул, что проект "Росатома" по строительству первой в Узбекистане атомной станции - знаковое событие для экономики республики и для всего региона в целом.

"Это не просто создание крупного промышленного объекта, это по сути запуск совершенно новой отрасли узбекской экономики. Два блока станции общей мощностью 2,4 ГВт обеспечат дешевой электроэнергией и саму страну, и государства Центральной Азии. Кроме того, мы ведем переговоры по внедрению Узбекистана в так называемое энергетическое кольцо", — подчеркнул Путин.

Всего же по итогам переговоров российских и узбекских делегаций подписано более 800 документов и контракты общей стоимостью 27 миллиардов долларов.