Шавкат Мирзиеев: не исключаю полета гражданина Узбекистана в космос

Об образовательном, гуманитарном и научном сотрудничестве Узбекистана и России рассказал на совместном брифинге президентов Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев.

"По количеству иностранных студентов в российских вузах Узбекистан занимает одно из первых мест в СНГ".

Отметил глава государства и тот факт, что в Узбекистане планируется создать ряд филиалов российских вузов — МГИМО (У) МИД России, НИЯУ МИФИ, ВГИК, Московского энергетического института и Российского химико-технологического университета.

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В качестве примера Шавкат Мирзиёев рассказал о совместном проекте радиотелескопа на плато Суффа и даже о возможности полета гражданина Узбекистана в космос.

"Мы планируем издать на узбекском языке стотомное издание шедевров русской классики", — анонсировал узбекский лидер.

Президент отметил, что русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества.