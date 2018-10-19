Шавкат Мирзиеев: не исключаю полета гражданина Узбекистана в космос

Об образовательном, гуманитарном и научном сотрудничестве Узбекистана и России рассказал на совместном брифинге президентов Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев.
"По количеству иностранных студентов в российских вузах Узбекистан занимает одно из первых мест в СНГ".
Мирзиеев: не исключаю полета гражданина Узбекистана в космос
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Отметил глава государства и тот факт, что в Узбекистане планируется создать ряд филиалов российских вузов — МГИМО (У) МИД России, НИЯУ МИФИ, ВГИК, Московского энергетического института и Российского химико-технологического университета.