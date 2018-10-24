Половина населения Франции и Германии не верит материалам СМИ о России, свидетельствуют данные соцопроса. Одна из причин этого – в деградации пропагандисткой машины Запада, рассказал Sputnik Узбекистан политолог Роман Романов.
Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, член Общественной палаты РФ Маргарита Русецкая рассказала о статусе русского языка в Узбекистане.
Создание Агентства по развитию государственно-частного партнерства в Узбекистане - важный шаг для страны, рассказал профессор, заместитель заведующего кафедрой российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор философских наук Александр Кочетков.
Соединенные Штаты будут придерживаться собственных интересов, а не договоров международного характера, уверен профессор РГГУ Лев Клепацкий.
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал, что санкции наносят экономический удар не только по стране, в отношении которой они введены, но и по сторонним государствам, с которыми есть торговые отношения.
Общая политика США сегодня сводится к одному: наплевательскому отношению ко всем международным договорам, заявил депутат Государственной думы РФ Александр Ющенко.
По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, от использования водных ресурсов зависит сельское хозяйство, в связи с чем тормозится строительство новых ГЭС.
Узбекистанская и российская системы высшего образования продолжают сближение, рассказала Sputnik Узбекистан профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова.
Политолог Андрей Колядин рассказал, как сделать так, чтобы дети перестали подражать кровавым героям фильмов ужасов и виртуальных игр.
Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал заявление Дональда Трампа о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.