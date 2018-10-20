Жгутова: брак разрушают не мужья-домохозяйки, а отсустиве стабильной работы

По мнению эксперта, в современном мире из-за социальных и экономических сложностей зачастую нарушается традиционный баланс, когда мужчина выступает в качестве добытчика, зарабатывая деньги и реализуя себя в работе, а супруга выполняет роль хранительницы очага.

"Бывают всякие ситуации. Есть семьи, где жена хорошо зарабатывает и содержит семью, а супруг помогает ей по дому и с детьми, и всех это устраивает. Да, мужчина традиционно должен выступать в роли добытчика, но, увы, не всегда есть стабильная работа в той или иной стране, а значит в семье должна быть взаимовыручка, когда супруги могут помогать друг-другу и подменять друг-друга по домашним делам. В этом нет ничего страшного и уж тем более, винить в разводах мужчин-домохозяек неправильно и не справедливо. Все очень индивидуально", — подчеркнула Жгутова.

Ранее глва одного из районов Самаркандской области Баходир Бобононазаров упрекнул местных мужчин в излишней мягкотелоссти, заявив, что они превратились в домохозяек, сообщает портал Сentralasia.news. Отправляя своих жен и сестер за границу зарабатывать деньги тем самым, по словам хокима, они подталкивают их к разрушению семьи. По данным районным властей в только за этот год уехали свыше 5 тысяч женщин и распались почти двести семей.